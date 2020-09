Incêndio destrói complexo turístico e provoca danos na ordem de 50 milhões de dólares

Os danos materiais provocados, sábado, por um incêndio, num complexo turístico nos arredores da cidade de Menongue, sede provincial do Cuando Cubango, ascendem a aproximadamente 50 milhões de dólares, disse, este domingo, o seu proprietário, Elias Piedoso Chimuco.

A fonte deu conta a jornalistas da destruição “total” de 200 quartos, com o respectivo mobiliário, bem como da sua residência, que estava igualmente no interior do complexo.

Elias Chimuco disse que o fogo foi tão violento que consumiu 98 por cento de estrutura, construída num espaço de 100 hectares, deixando apenas o restaurante e duas suites, ocorrência que deixa desempregados acima de 100 cidadãos nacionais.

Segundo o empresário, o complexo, construído em cerca de 13 anos, tinha uma tipologia sul-africana e namibiana, e permitiu dar uma “outra” imagem ao município-sede do Cuando Cubango.

Quanto a possível recuperação, disse que ainda não há condições para reerguer a infra-estrutura, uma vez que a economia do país e do mundo está “moribunda”.

No momento do incidente, para além dos 141 membros do partido MPLA, que se encontravam reunidos no local, na sua VIII Sessão Ordinária, havia outros 15 hóspedes que acabaram por sair em pânico.

Fonte: Angop