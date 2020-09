Bélgica vence na Dinamarca e partilha liderança com Inglaterra

A seleção belga venceu hoje a congénere da Dinamarca, em Copenhaga, por 2-0, no Grupo 2 da Liga A das Nações de futebol, a confirmar o favoritismo e a posicionar-se para lutar pelo primeiro lugar com a Inglaterra.

A Bélgica chegou cedo ao golo, num lance de bola parada, um pontapé de canto executado pelo avançado Dries Mertens, aos nove minutos, ao qual o central Jason Denayer deu o melhor seguimento, ao fazer um golo invulgar, com o pé esquerdo, com a bola junto ao solo vinda do cruzamento, o que compromete a defesa nórdica.

O golo da confirmação surgiu na segunda parte, pelo mesmo jogador que assistiu para o primeiro golo, Dries Mertens, numa recarga a aproveitar um lance de insistência de Romelu Lukaku, no corpo a corpo com um adversário e o remate de Youri Tielemans rechaçado pelo guarda-redes Kasper Schmeichel.

Com este triunfo, a Bélgica assume já a liderança do Grupo 2, com três pontos, os mesmos da Inglaterra, o seu maior rival na luta pelo primeiro lugar, e que tantas dificuldades sentiu hoje para vencer na Islândia, com um penálti ao minuto 90+2 executado pelo avançado Raheem Sterling.

No Grupo 1 da Liga C das Nações o Luxemburgo, também a confirmar a evolução que o seu futebol tem tido nos últimos anos, foi ao Azerbaijão vencer por 2-1, tal como a seleção de Montenegro, que foi a Chipre vencer por 2-0, enquanto no Grupo 2, a Geórgia foi à Estónia vencer por 1-0, e a Macedónia do Norte impôs-se na receção à Arménia por 2-1.

Finalmente, no Grupo 2 da Liga D, a seleção de Gibraltar recebeu e venceu São Marino por 1-0.

Fonte: Lusa