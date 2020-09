Angola com 30 novos casos positivos nas últimas 24 horas

Angola registou 30 novas infeções com o vírus da covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o total de casos positivos para 2.965, mantendo as 117 mortes anteriores, anunciaram hoje as autoridades sanitárias angolanas.

Segundo os dados apresentados pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, 24 dos novos casos positivos foram detetados em Luanda, e os restantes nas províncias de Cabinda e Zaire, cada uma com três.

Os novos infetados têm idades entre os 5 e os 77 anos, sendo 21 homens e nove mulheres.

O balanço atual da pandemia de covid-19 em Angola é de 2.965 casos, 117 óbitos, 1.198 recuperados e 1.650 ativos, dos quais três são críticos, sob ventilação mecânica invasiva, 20 graves, 48 moderados, 44 leves e 1.535 assintomáticos.

Nos centros de tratamento do país, estão internados mais de 300 infetados.

No que se refere ao laboratório, foram processadas, nas últimas 24 horas, 305 amostras, das quais 30 positivas, perfazendo o cumulativo de 60.193 amostras processadas, sendo 2.965 positivas.

A pandemia do novo coronavírus que provoca a doença covid-19 já provocou mais de 880 mil mortos e mais de 26,9 milhões de infetados em todos o mundo.

Em África, há 31.056 mortos confirmados em mais de 1,2 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Fonte: Lusa