Ministério da Saúde cria postos de testagem nos municípios de Luanda

O Ministério da Saúde (MINSA) criou postos permanentes de testagem de Covid-19 nas unidades hospitalares e direcções municipais de saúde, a nível de Luanda, para atender os cidadãos regressados recentemente ao país , informou, neste sábado, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

No município de Luanda, sede, o posto está instalado na direcção local da Saúde, já em Cacuaco, Quissama, Icolo e Bengo, Viana, Talatona e Cazenga estão nos respectivos hospitais, enquanto no Belas instalou-se na Escola 2011 e no Kilamba Kiaxi, no Hospital Geral de Luanda.

“Todos os cidadãos que, por qualquer motivo não tenham sido testados, devem se dirigir ao posto mais próximo do seu município para ser testado, na segunda-feira. Criamos estes postos de forma permanente em Luanda, enquanto a actividade a decorrer no Hospital Américo Boavida será esporádica”, informou.

Ainda assim, reiterou, mantém-se a actividade de testagem massiva a todos cidadãos regressados recentemente ao país e que tenham cumprido o tempo definido para a quarentena domiciliar, a decorrer no Hospital Boavida Neto.

Relativamente a taxa de mortalidade na vertente etária, afirmou que 84 mortes das 117 registadas até ao momento envolveram pessoas acima dos 50 anos, representando, em termos percentual, 79 por cento.

“Em cada 100 mortes em Angola, 79 tem a faixa etária acima dos 50 anos”, disse, durante a sessão de actualização da situação epidemiológica da Covid-19, nas últimas 24 horas, num dia em que os casos chegaram a 2.935 casos positivos, com 117 óbitos, 1.192 recuperados e 1.626 activos.

Em termos de distribuição dos casos infectados no país, Franco Mufinda reafirmou que Luanda continua o epicentro da doença, seguindo-se da província do Zaíre, Cabinda, Cuanza Norte, Cunene, Huíla, Bie, Huambo, Malanje, Moxico, Lunda Sul e Uíge.

Fonte: Angop