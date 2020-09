Feto de cerca de seis meses encontrado em lixeira

Um feto do sexo masculino, que aparenta ter seis meses de idade, foi encontrado morto, na manhã de hoje, sábado, numa lixeira nas margens do riacho que separa o bairro da Boa Vista ao do Benfica Sul, arredores desta cidade, apurou a Angop.

De acordo com o soba da Boa Vista, Teodoro Bumba, ouvido no local, o facto foi descoberto quando uma das crianças do bairro, que deitavam lixo na margem do riacho, apercebeu-se da presença de um corpo estranho e alertou os moradores.

Acrescentou ser pela primeira vez que se regista um caso de género na zona, entretanto, no ano passado a comunidade, que não se dedica na criação de gado, tinha sido surpreendida, no mesmo mês, com um boi morto que foi abandono, por indivíduos até ao momento não identificado, quase no mesmo local.

O responsável acredita que o bebe encontrado na lixeira deve ter sido abandonado por uma mãe jovem que mora noutro bairro e que, após abortar, foi ao local deixar o feto, para não ser identificada.

Contudo, o soba que, confirmou a participação do caso à polícia, prometeu trabalhar na sensibilização da comunidade do bairro e arredores no sentido de colaborar na investigação para identificar a autora ou autores para que possam ser responsabilizados pelo acto.

O soba Teodoro Bumba condenou o acto e desencorajou as mulheres, sobretudo jovens, a enveredarem por tal prática, considerando ser uma situação triste, por colocar em causa a vida de um ser humano, um bem maior que deve ser protegido por todos.

Situação do género foi registado ontem no bairro de São Bento, arredores desta urbe, onde um feto, também que aparenta ter sete meses, foi encontrado numa fossa seca.

Os actos de abandonos de fetos na província do Huambo têm sido uma prática recorrente nos últimos anos. Só nos últimos seis meses de 2019, foram registados quatro casos, dos quais três nesta cidade e um no município do Longonjo.

Fonte: Angop