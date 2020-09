Detidos oficiais do SIC por suspeita de extorsão

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, quinta-feira, na província da Huíla, dois efectivos da corporação supostamente implicados no crime de extorsão.

Trata-se de um subinspector e um 2º sub-chefe destacados no Departamento de Operações daquele órgão do ministério do interior que exercem funções de busca e captura, deu a conhecer hoje, sexta-feira, à Angop, o porta-voz do SIC, na Huíla, Sebastião Vika.

Afirmou que os suspeitos já foram presentes a um magistrado e cumprem prisão preventiva na Penitenciária do Lubango.

O oficial afirmou que a detenção resultou da sequência de um processo-crime que envolve um cidadão por prática de delitos diversos, já detido na unidade Penitenciária do Lubango, sendo que os acusados negociaram com o arguido a sua soltura a troco de um milhão de Kwanzas.

Referiu que depois da informação obtida pelo serviço de inteligência criminal do SIC, sobre a localização do arguido, este denunciou os dois efectivos.

Para além da detenção, segundo o porta-voz, o SIC instaurou também um processo disciplinar contra os dois oficiais.

Fonte: Angop