Comissão convoca “regressados” para testagem

Os cidadãos regressados recentemente ao país e que já tenham cumprido o regime de quarentena domiciliar, serão testados na próxima segunda-feira (7), no Hospital Américo Boavida, anunciou, esta sexta-feira, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

“Apelamos aos passageiros que chegaram recentemente Ao país e que já cumpriram a quarentena domiciliar no quadro da descentralização do isolamento do processo, que, por um motivo ou outro não foram contactados pelas equipas de respostas rápidas municipais, a se fazerem presentes às 8h00 de segunda-feira no Hospital Américo Boavida para efeitos de testagem”, reiterou.

Na habitual actualização da situação epidemiológica das últimas 24 horas sobre à Covid-19, informou que os referidos cidadãos devem apresentar o termo de responsabilidade ou exibir a ficha sanitária que recebem no aeroporto aquando da sua chegada.

Franco Mufinda afirmou que de 4 de Agosto e até a data (4 de Setembro), o país registou uma ligeira redução da taxa de letalidade.

“Em relação ao mês de Agosto, até ao dia 4 desse mês, a taxa de letalididade estava em 4.3, correspondendo a 115 mortes em 876 casos de infecção. Hoje temos 59 óbitos em mil 344 casos registados desde 4 de Agosto”, precisou.

Relativamente ao processo de testagem serológica dirigida aos taxistas, afirmou que hoje foram analisadas mil 336 com 45 reactivos, representando uma taxa de exposição de 4,3 por cento.

No município do Kilamba Kiaxi testou-se 977 taxistas, oito dos quais reactivos ao IGM, Icolo Bengo 200, 33 dos quais reactivos a IGG e um IGM, enquanto no Belas analisou-se 159 pessoas, três dos quais reactivos ao IGG.

O país conta com 2.876 casos positivos, com 115 óbitos, 1.167 recuperados e 1.594 activos.

Dos casos activos, três estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 22 graves, 45 moderados, 50 com sintomas leves e 1.474 assintomáticos.

Fonte: Angop