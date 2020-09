Berlusconi está ‘estável’ após ser hospitalizado com covid

O estado de saúde do ex-chefe do governo italiano Silvio Berlusconi, hospitalizado na quinta-feira devido a uma infecção pulmonar causada pela covid-19, é “estável”, o que leva a um “otimismo prudente, mas razoável”, segundo um comunicado divulgado neste sábado.

Seu médico no hospital San Raffaele em Milão (norte), Alberto Zangrillo, “informa que as condições clínicas do paciente Silvio Berlusconi são estáveis”.

“O quadro respiratório e clínico confirma uma evolução regular e esperada (da doença) e, portanto, suscita um otimismo prudente, mas razoável”, indica o breve comunicado do hospital.

Berlusconi anunciou na noite de quarta-feira que havia testado positivo para coronavírus, assim como dois de seus filhos: Barbara, de 36 anos, e Luigi, 31, e sua nova companheira, Marta Fascina, 30.

O médico Alberto Zangrillo insistiu que Berlusconi fosse hospitalizado. O médico explicou à imprensa que o ex-chefe do governo sofre “uma infecção pulmonar diagnosticada em estágio inicial”.

Berlusconi, que fará 84 anos no final do mês, continua popular na Itália apesar dos escândalos, de seu estilo de vida esbanjador e dos problemas com a lei.

O fundador dos grupos Finivest e Mediaset, e um dos homens mais ricos da Itália, testou positivo para covid-19 quando voltou a Milão após férias em sua luxuosa residência na Sardenha.

