Autópsia revela que Sílvio Andrade Dala teve uma morte “patológica”

Uma autópsia realizada nesta sexta-feira revelou que Sílvio Andrade Dala, o médico detido pela polícia, a 1 setembro (terça-feira), quando circulava na via pública sem máscara, teve uma morte “patológica.

Conforme o porta-voz do Ministério do Interior, comissário Waldemar José, que cita o médico legista encarregue da autópsia, essa patologia esteve na base da morte.

O oficial clarifica que, antes de ser levado para o hospital, o médico teve uma queda (resultante da crise patológica) e escoriações na cabeça, mas tinha vida quando saiu da esquadra.

Informou que a autópsia foi assistida por um membro da família e um procurador do Ministério Público (MP), sendo que o médico legista descartou qualquer possibilidade de as escoriações terem sido a real causa da morte.

Num comunicado divulgado à imprensa nesta quarta-feira, a Delegação do Ministério do Interior em Luanda esclarece que “após ter sido detido por estar a circular na via pública sem máscara, Sílvio Andrade Dala foi levado para a Esquadra dos Catotes, no bairro Rocha Pinto. Durante esse período apresentou sinais de fadiga e começou a desfalecer, tendo uma queda aparatosa que provocou ferimentos ligeiros na região da cabeça. Devido ao seu estado grave, foi socorrido para o Hospital do Prenda e no trajeto acabou por morrer”.