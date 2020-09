Archer Mangueira avalia obras do PIIM no Namibe

O governador da província do Namibe, Archer Mangueira, visitou as obras dos centros de saúde e escolas em construção nas comunas do Caitou, Munhino, Lola e Quilemba-Velha, no município da Bibala, para avaliar o grau de execução das empreitadas.

Durante dois dias de trabalho, no âmbito da supervisão do grau de execução das obras do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), Archer Mangueira visitou também postos de saúde e sistemas de água em construção naquelas circunscrições.

O governante manifestou-se satisfeito com a execução das obras pelo facto de algumas estarem já em fase de conclusão, embora existir algum atraso nos pagamentos.

“Temos obras na maior parte já bastante avançadas, apesar do atraso dos pagamentos que serão resolvidos já nos próximos dias”, disse o responsável, que recomendou à administração da Bibala a trabalhar com os empreiteiros para cumprirem os prazos e aos fiscais, maior rigor e fiscalização das obras para que boa qualidade.

O município da Bibala conta com 11 projectos ligados aos sectores da saúde, educação e águas, avaliados em 610 milhões 335 mil e 085 kwanzas.

Bibala dista 234 quilómetros a norte da província do Namibe e possui mais de 50 habitantes, sua maioritariamente camponeses e criadores de animais.

Fonte: Angop