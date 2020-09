Angola apresenta potencial turístico em Beijing

O potencial turístico que o país oferece foi apresentado hoje, em Beijing, durante a abertura da Feira Internacional da cidade, pelo Embaixador de Angola na China, João Salvador dos Santos Neto.

Durante a abertura do evento, segundo uma nota de imprensa que a ANGOP teve acesso, o diplomata angolano foi o primeiro orador entre os convidados à feira, designada “O mundo colorido de Beijing”, onde considerou que o país deseja fazer parte da rota internacional do turismo e que actualmente oferece várias oportunidades de investimento nesse sector.

João Salvador Neto disse, na ocasião, que Angola oferece praias atraentes, paisagens deslumbrantes, rios com cachoeiras espectaculares, bom clima, uma diversidade linguístico-cultural.

“Angola efectuar reformas económicas que encorajam o investimento privado nas áreas que visam potenciar o turismo”, refere o documento.

No acto inaugural, que congregou cerca de 18 mil empresas e representantes de 180 país, Angola participou no desfile de trajes tradicionais. No seu stand estão patentes vários produtos, entre peças de escultura, postais e exemplares da obra poética “Sagrada Esperança” de António Agostinho Neto, em Chinês.

A Feira decorre de 05 a 09 de Setembro e foi aberta pelo Presidente chinês, Xi Jinping, que no seu discurso reiterou o posicionamento da China na defesa do “multilateralismo como via para o desenvolvimento global e para o alcance de um futuro com ganhos compartilhados”.

Fonte: Angop