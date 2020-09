Serena Williams segue para a terceira ronda após vencer Margarita Gasparyan

Nova Iorque, Estados Unidos, 04 set 2020 (Lusa) A tenista norte-americana Serena Williams venceu a russa a Margarita Gasparyan pelos parciais 6-2 e 6-4 e carimbou o acesso à terceira ronda do ‘Grand Slam’ US Open.

Serena Williams, número oito do ‘ranking’ mundial e campeã de 23 torneios do ‘Grand Slam’, seis dos quais no US Open, precisou de um hora e 33 minutos para ultrapassar Margarita Gasparyan, 117.ª do ‘ranking’ mundial.

A terceira cabeça de série do segundo ‘major’ da temporada, que se disputa em Flushing Meadows, vai agora defrontar na terceira ronda a compatriota Sloane Stephens, 39.ª classificada no ‘ranking’ mundial.

Fonte: Lusa