Mais de 400 mil crianças serão imunizadas contra Poliomielite

Quatrocentos e 31 mil e 88 crianças, menores de cinco anos de idade, serão imunizadas contra a poliomielite na província do Huambo, a partir deste sábado (4) até ao dia 12 do corrente mês, depois de ter sido descoberto 24 novos casos de paralisia infantil nos últimos oito meses nesta região do Planalto Central.

Estes dados foram tornados público esta sexta-feira, na abertura da campanha de vacinação integral da poliomielite, sarampo e administração da “ vitamina A”, cuja cerimónia foi orientada pelo vice-governador para o sector Político, Social e Económico, José Cornélio.

De acordo com as autoridades, nesta campanha integral está prevista a vacinação contra a poliomielite de 431 mil e 88 crianças, enquanto 401 mil e 800 receberão a administração de “vitamina A”, o que representa 90 porcento das 500 mil controlados nos 11 municípios da província do Huambo, segundo o senso populacional de 2014.

De igual modo, serão ainda imunizadas perto de 192 mil e 559 crianças contra o sarampo, nos municípios do Bailundo, Ukuama, Cachiungo, Caála e Huambo, onde já foram registados um total de 39 casos nestas.

O programa de imunização vai decorrer durante os oito dias nos postos fixos criados nas unidades sanitárias e pontos de maior concentração populacional, para o bloqueio destas patologias nos 11 municípios do Huambo.

Para o efeito, a direcção local da Saúde dispõe de um total de 836 mil e 630 doses de poliomielite, entre injectável e oral, 126 mil e 920 de sarampo e 401 mil e 800 são doses para administração da “vitamina A” para o reforço da situação epidemiológica, visando a garantia da saúde pública e o bem-estar das comunidades desta circunscrição.

O processo de imunização conta com 55 equipas constituída por mil e 800 técnicos, destes, 202 são vacinadores, 400 mobilizadores, 48 supervisores provinciais, 11 coordenadores municipais e igual número de supervisores e cinco assessores do Ministério da Saúde para o êxito da campanha integral contra a poliomielite, sarampo e administração da “vitamina A”.

Nesta fase, as autoridades sanitárias pretendem atingir uma cobertura de vacinação avaliada em 95 porcentos, no sentido de atingir o maior número de crianças.

O vice-governador do sector Político, Social e Económico do Huambo, José Cornélio, recomendou a população local a estar mais envolvida no programa de vacinação integral organizada pelo ministério da Saúde para prevenir e erradicar as principais endemias, de forma a evitar substancialmente a paralisia infantil e sarampo que pode provocar sequelas preocupantes.

“É preocupante que na nossa província estejam já registada 39 casos de sarampo, daí que, os actores sociais devem estar mobilizados para apoiar à classe dos técnicos de saúde que encabeçam a campanha integral de imunização já em curso nos 11 municípios “, destacou.

Na última grande campanha, que teve lugar em 2019, foram imunizadas contra a poliomielite perto de 300 mil crianças residentes nos 11 municípios da província do Huambo.

