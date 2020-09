Angolana lidera votação do “top ten” da EHF

Com 1,776 votos, equivalente a 77 por cento, a andebolista angolana Azenaide Carlos mantém-se na liderança na disputa ao primeiro lugar, entre as dez melhores atletas que vão participar, pela primeira vez, na Liga dos Clubes Campeões da Europa.

Em concurso promovido pela Federação Europeia de Andebol (EHF), Azenaide, ao serviço do RK Podravka da Croácia, é secundada pela alemã Emily Bolk, que evolui no Klaus-Peter Stein (146 votos – 6 por cento), seguida pela norueguesa Silje Solberg do Gyori ETO KC (terceira colocada com 135 votos).

Formada no 1º de Agosto, a jogadora, proveniente do Petro de Luanda, conquistou vários títulos africanos ao serviço das selecções.

Em 2016 a meia – distância integrou o conjunto nacional que participou nos Jogos Olímpicos, decorridos no Brasil, onde Angola chegou aos quartos-de-final.

Para votar na atleta basta clicar na sua fotografia disponível no sítio da EHF (www.eurohandball.com).