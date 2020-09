Wall Street fecha em baixa

As ações de Wall Street sofreram quedas acentuadas na quinta-feira, devolvendo alguns dos ganhos de agosto, com os investidores lucrando em meio a preocupações com uma bolha nos preços.

O tecnológico Nasdaq liderou a queda do mercado após uma liquidação de ações de tecnologia, perdendo 5% para fechar a 11.458,10 unidades.

O Dow Jones Industrial Average caiu 2,8%, fechando em 28.292,73, enquanto o S&P; 500 recuou 3,5%, a 3.455,06 unidades.

Os principais índices tiveram seu melhor mês de agosto em décadas, em meio a expectativas de que as vacinas e uma terapia contra o coronavírus permitirão uma forte recuperação económica.

Os analistas, no entanto, alertaram que o mercado deve recuar, pelo elevado desemprego, enquanto os EUA continuam a lutar com a pandemia do coronavírus.

As principais empresas de tecnologia nas últimas semanas levaram o mercado à alta, mas estiveram entre as maiores perdedoras na sessão desta quinta-feira, com a Apple caindo 8%; a Alphabet, 5% e a Tesla, 9%.

