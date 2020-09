Mais uma angolana morre em Portugal

Uma cidadã angolana, que se encontrava em tratamento médico em Portugal, morreu hoje, quinta-feira, numa unidade hospitalar em Lisboa, vítima da Covid-19.

De acordo com as autoridades sanitárias portuguesas, com esta ocorrência aumenta para cinco o número de óbitos registados no seio da comunidade angolana naquele país europeu.

A fonte acrescenta que a vítima não integrava a Junta Médica, e que neste momento registam-se (em Portugal) 71 casos de angolanos infectados pela Covid-19, desde o despoletar da pandemia, em Dezembro último, na China.

Dos infectados, 36 continuam activos, entre eles 19 residentes, 11 não-residentes e seis da Junta Médica. Há ainda o registo de 30 pessoas recuperadas e cinco óbitos.

