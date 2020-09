Waldemar Bastos e Carlos Burity em grafismo na Ilha de Luanda

O ponto final da Ilha de Luanda, um dos locais turístico mais movimentado da capital angolana, principalmente em época balnear, desperta a atenção dos citadinos com imagens artísticas de grafismo, em ponto grande, em homenagem aos músicos Waldemar Bastos e Carlos Burity.

Ambos faleceram nos dias 3 e 10 de Agosto, em Luanda e Lisboa (Portugal), vítimas de doença.

A iniciativa é da Fundação Arte e Cultura, que ilustrou as imagens dos dois ícones da música angolana e internacional em palco, um com uma viola na mão e outro com o microfone, atraindo as pessoas pela luminosidade das cores transmitidas pelas paredes pintadas num enorme tanque de água.

Apesar da interdição da época balneária em Angola, que deveria começar oficialmente no dia 15 do mês findo e aprazada para 15 de Outubro por força da Covid-19, o local está a ser motivo de permanência de centenas de cidadãos.

Fonte da Fundação Arte e Cultura disse à Angop que a iniciativa faz parte do programa do Festival Internacional de Arte, em homenagem aos heróis da Covid-19 e de luta contra o racismo “Change is in Unity”.

“A escolha destas figuras deve-se ao contributo na música angolana, passando a mensagem de luta, humildade e unidade nacional”, frisou.

Catorze criadores ligados a arte urbana, artes plásticas, fotografia e escultura estão envolvidos no projecto que tem como placo a Ilha de Luanda, distrito urbano da Ingombota.

Em Angola, o festival, que se enquadra no âmbito do projecto One Voice, está a decorrer via online. Os artistas estão a trabalhar num regime de escala para garantir a segurança em função das medidas de prevenção contra a Covid-19.

O festival internacional apoiará e promoverá todos os meios de expressão visual, incluindo fotografia, arte de rua e escultura pública. A natureza ao ar livre reforça o valor que a arte existe para todos.

“Change is in Unity” é parte do projecto One Voice, um movimento social que promove a criação de festivais internacionais de arte ao ar livre, usando a arte pública como forma de inspirar e unir comunidades em todo o mundo.

Desde o seu lançamento em Maio de 2020, a One Voive obteve parceiros globais em mais de quatro continentes, dez países, treze cidades, e continuaremos crescendo porque as mudanças estão unidas.

