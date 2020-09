SME diz não haver razões para angolanos pedirem asilo na Bélgica

O Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) negou a existência de razões para angolanos pedirem asilo político na Bélgica nem para a crescente requisição do Estatuto de Refugiados naquele país europeu.

O assunto foi hoje abordado pelo diretor-geral do SME, comissário João Dias, e o embaixador da Bélgica em Angola, Josef Smets, numa audiência concedida pelo dirigente angolano.

João Dias, citado pela agência angolana, Angop, referiu que muitos evocam situações que o país já não vive, com o alcance da paz em 2002, denegrindo de certa forma a imagem do Governo e do Estado angolano.

O encontro teve como objetivo o estreitamento da relação entre as duas instituições, tendo dominado a reunião temas como a situação dos angolanos residentes no país europeu e vice-versa, acordos bilaterais entre os dois Estados, a cooperação no domínio do ensino, o tráfico de seres humanos, bem como a tendência crescente de requisição do Estatuto de Refugiados na Bélgica.

Fonte: Lusa