Sector das águas necessita de 4 a 5% do Orçamento

O sector das águas no país necessita entre 4 e 5% da dotação financeira disponibilizada no Orçamento Geral do Estado (OGE), segundo o secretário de Estado das Águas, Lucrécio Costa.

De acordo com Lucrécio Costa, que falava no espaço a Grande Entrevista da Televisão Pública de Angola (TPA), actualmente o sector beneficia apenas de 2,1 por cento do orçamento destinado.

” Infelizmente, actualmente temos andado em 2,1, a 2,5, o que se preconiza é ter 3,5 no mínimo”, ressaltou.

Frisou que países como Angola carecem de uma situação orçamental igual ou superior a 4 por cento do Orçamento destinado a água e saneamento, daí ao orçamento estar aquém da demanda.

Em relação a este sector importante da economia nacional, no orçamento, não tem uma inscrição distributiva genérica das unidades, mas possui uma verba para a rubrica de 360,743 mil milhões de kwanzas, contra os 267, 548 mil milhões, o que pressupõe um incremento de 93,195 mil milhões de kwanzas, porém ainda está aquém das reais necessidades.

Consumo da água no país

Para a população dos principais centros urbanos, o sector trabalha para que 50 por cento tenha acesso na plenitude.

Disse ser já uma realidade a capacidade de distribuição pelos canais normais, para que as empresas não fiquem privadas da sua capacidade de aquisição de receitas.

Admitiu um cenário de incapacidade financeira da empresa para fazer novas ligações, por isso 50 % das famílias vão continuar a ressentir com as dificuldades de comprar água a camiões cisternas, como alternativa, embora o governo esteja a trabalhar para reduzir o défice.

