Novas notas de 500 kwanzas serão levantadas nos ATM,s

As novas notas de 500 kwanzas da série 2020, que entram em circulação no próximo dia 17 deste mês, já serão transaccionadas nos terminais multicaixas, ao contrário das 200 kwanzas, devido ao seu valor.

De cor predominante castanha, a nova nota de 500 kwanzas, também de polímero (plástico), tem estampada no seu verso imagens da fenda da Tundavala, uma das maravilhas de Angola localizada na província da Huíla.

De acordo com o director do Departamento do Meio Circulante do Banco Banco Nacional de Angola, Sebastião Banganga, que falava à Angop, as denominações de 500 kwanzas da nova série, com dimensões de 126/66 mm, já tem um valor considerável para serem levantadas nos multicaixas.

Essas novas notas de 500 kwanzas juntam-se assim as de 200 kwanzas, que entraram em circulação a 30 de Julho último.

Segundo Sebastião Banganga, que fazia o balanço dos primeiros 30 dias de circulação da nova nota de 200 da nova família do Kwanza, série 2020, estão a circular no mercado 29 milhões e 120 mil kwanzas da nova cédula.

“A população recebeu bem a nota, que tem servido para transacções e para trocos. Não temos motivos de preocupação”, avançou o responsável.

Em Outubro entra em circulação a nota de 1.000 kwanzas, em Novembro entrará em circulação a nota de 2.000 kwanzas e em Janeiro de 2021 a de 5.000 kwanzas, em conformidade com a Lei n.º 7/20, de 30 de Março, que autoriza a respectiva emissão e colocação em circulação pelo BNA.

Estas cédulas circularão em simultâneo com as notas da Série 2012, continuando estas a ser válidas e aceites, podendo vir a ser paulatinamente retiradas de circulação.

Assim, as notas actuais da série 2012 continuam a ser válidas e aceites como meio de pagamento, sem restrições, não sendo necessário proceder à sua troca ou substituição pela série 2020.

Entretanto, após algum tempo, passarão a circular apenas as notas da nova série 2020, que trazem vários elementos inspirados na identidade cultura do país.

Têm como imagem a efígie de António Agostinho Neto, primeiro Presidente da República, ao contrário das actuais que trazem o rosto de dois ex-Chefes de Estado.

Fonte: Angop