Kennedy derrotado nas primárias é o primeiro da família a perder no seu estado natal

O congressista Joe Kennedy perdeu contra Ed Markey nas primárias democráticas de Massachusetts, na terça-feira, tornando-se o primeiro membro desta famosa linhagem política a perder uma eleição no seu estado natal.

A vitória de Markey é mais um sinal do poder crescente da ala mais progressista do Partido Democrata, que se tinha posicionado a favor do senador.

Markey, de 74 anos, tinha o apoio de figuras como a congressista de Nova Iorque Alexandria Ocasio-Cortez ou a senadora Elizabeth Warren.

Kennedy tinha decidido usar a sua popularidade como congressista para desafiar o senador Markey, em vez de esperar que se aposentasse, mas foi progressivamente perdendo nas sondagens.

O processo das primárias em Massachusetts foi seguido de perto, uma vez que todos os assentos, tanto no Senado como na Câmara dos Representantes, tradicionalmente vão para o candidato democrata.

A corrida que mais expectativas tinha suscitado era a luta de Kennedy, atualmente membro da Câmara Baixa, pelo lugar de Markey no Senado, que ocupa o posto desde 2013.

Markey recebeu o apoio de Warren, que, como ele, é um senador de Massachusetts, e de outros democratas mais próximos da social-democracia, como Ocasio-Cortez, com uma popularidade crescente, apesar de ter apenas 30 anos de idade e pouco mais de um ano e meio de experiência no Congresso.

Em contraste, Kennedy, de 39 anos, tinha recebido o apoio da líder da maioria democrática na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Ocasio-Cortez foi rápida a felicitar Markey pela vitória “ao movimento progressista, às políticas do século XXI e ao ‘Green New Deal'”, na rede social Twitter, em referência ao grande pacto que propõem para enfrentar as alterações climáticas.

A ala moderada do partido está a dar lugar a um movimento alinhado com a social-democracia, liderado pelo senador Bernie Sanders, que tanto em 2016 como em 2020 tentou ganhar a candidatura democrata à Presidência.

