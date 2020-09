Joe Biden recebe apoio de 81 Nobel de Física, Química e Medicina

Um grupo de 81 prémios Nobel anunciou hoje o seu apoio ao candidato presidencial democrata Joe Biden nas eleições presidenciais, marcadas para novembro, argumentando com o respeito deste pela ciência e pela contribuição dos imigrantes para esta.

Estes cientistas que obtiveram o Nobel nas áreas de Física, Química e Medicina, publicaram uma carta aberta em que destacam o hábito de Biden “escutar os peritos”.

Sem nunca mencionarem o nome Donald Trump, estes prémios Nobel disseram: “Em nenhum momento da história da nossa nação (EUA) houve uma tão grande necessidade de os nossos líderes apreciarem o valor da ciência na formulação de políticas públicas”.

Trump, que se apresenta a disputar a reeleição para outro mandato de quatro anos, questiona abertamente posições científicas, como as alterações climáticas, e tem sido muito criticado pela forma como está a lidar com a pandemia do novo coronavírus, que já causou seis milhões de infetados e 184.697 mortes nos EUA.

Em contrapartida, estes cientistas salientaram que, no seu “largo historial de serviço público”, Biden tem demonstrado constantemente a sua vontade de “escutar os peritos” e a sua compreensão do “valor da colaboração internacional na investigação” científica.

Realçaram também o “respeito pela contribuição que os imigrantes dão para a vida intelectual” nos EUA, um dos assuntos que também tem valido fortes críticas a Trump por parte da comunidade científica e tecnológica, devido às suas políticas contra a imigração, mesmo que esta seja legal.

Segundo os serviços da campanha eleitoral de Joe Biden, este grupo de cientistas distinguidos com o prémio Nobel é o maior que alguma vez apoiou um candidato presidencial nos EUA.

Em comunicado aparte, o Prémio Nobel da Química em 2006, Roger Kornberg, garantiu, também sem mencionar o nome do incumbente, que as “múltiplas crises” que os EUA estão a enfrentar, incluída uma de desinformação”, requerem um líder que, como Biden, tenha uma “profunda admiração pela ciência e pela verdade”.

Nas eleições presidenciais de 2016, a candidata presidencial dos democratas, Hillary Clinton, recebeu o apoio de 70 Prémios Nobel.

Segundo a cadeia televisiva CNN, a iniciativa da carta foi do congressista democrata Bill Foster, o único físico que existe no Congresso dos EUA.

Fonte: Lusa