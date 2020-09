Governo lança plataforma de registo de associações juvenis para certificar e monitorizar a sua atividade

O Governo angolano lançou uma plataforma eletrónica de registo das associações juvenis e estudantis no país para identificar, certificar, apoiar, monitorizar o grau de atividade das organizações juvenis angolanas, foi hoje anunciado.

Segundo a ministra da Juventude e Desportos angolana, Ana Paula do Sacramento, a plataforma que visa a criação de uma base de dados do cadastro das organizações juvenis e estudantis de Angola “será um importante instrumento de gestão associativa”.

A criação desta plataforma eletrónica, já disponível no endereço raje.gov.ao, surge no quadro da “criação de condições objetivas suscetíveis de promover a participação da juventude na vida pública”.

De acordo com a governante, a conceção deste mecanismo eletrónico, que surge para “identificar, certificar e apoiar as atividades juvenis, é uma das obrigações do executivo angolano assumido na Política Nacional da Juventude”.

“E vai permitir uma melhor articulação do movimento associativo juvenil e estudantil, seu envolvimento nos grandes objetivos da democracia participativa e no desenvolvimento social entre as instituições obedecendo o princípio da transversalidade”, disse.

A plataforma, explicou, “visa assegurar uma melhor gestão das organizações juvenis para que seja possível conhecer a sua dinâmica associativa, no quadro legal e a nível organizativo com base nos instrumentos estatutários”.

“Para assegurar a efetivação da base de dados de registo das associações juvenis, será implementado um regulamento específico que definirá o perfil e o âmbito de cada associação”, notou.

Sem especificar o atual número de associações juvenis legalmente constituídas, a ministra angolana fez saber também que estarão apenas habilitadas no referido regulamento “associações, devidamente reconhecidas, integradas, maioritariamente, por jovens entre os 14 e os 35 anos”.

O cumprimento de ciclos de realização de assembleias de renovação de mandatos consta igualmente entre os requisitos.

“Assim, o país entra numa nova era, na esfera do movimento associativo juvenil e estudantil, que será marcada por uma monitorização dinâmica das associações juvenis do país e contempla o engajamento de diversos setores interessados no bem-estar da juventude”, sublinhou.

A plataforma, sob gestão do Ministério da Juventude e Desportos angolano, foi desenvolvida em parceria com o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social de Angola.

A cerimónia de apresentação decorreu, no auditório do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social angolano, em Luanda, e contou com a presença de vários líderes juvenis e de dirigentes de federações desportivas.

Fonte: Lusa