Gareth Bale revela que quis sair no ano passado e que o Real Madrid não deixou

O futebolista galês Gareth Bale remeteu hoje para o Real Madrid a decisão sobre a sua continuidade, recordando que o seu desejo era ter saído no ano passado e que o clube ‘merengue’ não o deixou.

“Quando venho à seleção [País de Gales] sou feliz e sinto-me confortável. O que se diz em Madrid não me afeta, já tenho experiência a lidar com isso. Aqui sinto-me motivado para jogar futebol”, assegurou Bale numa entrevista ao canal de televisão ‘Sky Sports’.

Quando questionado sobre o seu futuro próximo, o internacional galês ‘passou a bola’ para o Real Madrid: “Devem perguntar ao clube porque no ano passado quis sair e travou tudo no último segundo. Houve oportunidades para sair, mas não me deixaram. Eu quero jogar futebol, sinto-me ainda motivado para fazê-lo, mas é o clube que tem o controlo da situação. Tenho um contrato e só me resta fazer o que tenho feito e ver se alguma coisa acontece”.

A poucos dias de se iniciar uma nova temporada, Bale reconheceu que “as coisas estão muito difíceis” em relação à sua saída do Real Madrid, mas lembrou que tem “apenas 31 anos” e que a única coisa que quer “é jogar futebol”.

Questionado sobre um possível regresso ao futebol inglês, Gareth Bale mostrou-se recetivo: “Não está nas minhas mãos. Se essa possibilidade surgir, analisá-la-ei certamente. Estamos numa fase de contratações e o tempo dará a resposta. É uma decisão que está nas mãos do Real Madrid”.

Bale encontra-se em estágio com a seleção do País de Gales, que defronta na quinta-feira a Finlândia, em Helsínquia, na primeira jornada do grupo 4 da Liga B das Nações, do qual fazem ainda parte as seleções da Bulgária e da República da Irlanda.

