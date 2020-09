Dívida pública dos EUA superará 100% do PIB em 2021

A dívida pública dos Estados Unidos excederá o tamanho da economia do país no ano fiscal de 2021, indicou o Congressional Budget Services (CBO), serviço de orçamentos do Congresso, nesta quarta-feira, que também projeta um déficit fiscal recorde.

O CBO apontou em comunicado que a dívida deve atingir o equivalente a 98% do Produto Interno Bruto neste ano e ultrapassar 100% do PIB em 2021, enquanto em 2023 subiria para 107%, “o nível mais alto na história do país”.

O CBO projeta um déficit fiscal de 3,3 trilhões de dólares em 2020, “mais que o triplo do déficit registado em 2019, principalmente devido aos distúrbios económicos causados pela pandemia do coronavírus” e o gigantesco plano de ajuda à economia implantado pelo autoridades.

Em março, o Congresso votou a lei “Cares”, que desbloqueou 2,2 trilhões de dólares em ajuda para famílias e empresas atingidas pela pandemia.

Outro plano de ajuda de cerca de 500 bilhões de dólares foi implementado no final de abril.

Agora, os líderes democratas e republicanos buscam um acordo para um novo plano de ajuda que consideram necessário, mas não conseguem encontrar um consenso.

Nas últimas semanas, o crescimento da dívida pública apareceu nos debates no Congresso ao avaliar o montante de ajuda que o governo pode se dar ao luxo de agregar ao que já foi entregue.

Reduzir o valor do passivo dos Estados Unidos não foi uma prioridade do Legislativo nos últimos anos, o que facilitou a aprovação de fortes pacotes de ajuda quando estourou a crise do coronavírus.

Atualmente, os democratas propõem um novo pacote de 2,2 trilhões de dólares e a Casa Branca quer limitá-lo a um trilhão.

Em janeiro, o CBO já havia alertado para uma dívida que segue uma trajetória de expansão exponencial.

