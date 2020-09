Criadores de ‘Game of Thrones’ e diretor de ‘Star Wars’ se unem em nova série da Netflix

Os criadores de “Game of Thrones” se uniram a Rian Johnson, diretor do Episódio VIII de “Star Wars”, e Brad Pitt para o desenvolvimento de uma ambiciosa adaptação de uma história de ficção científica chinesa para a Netflix, segundo anúncio feito pela plataforma nesta terça-feira (1º).

A trilogia literária de sucesso “O Problema dos Três Corpos” será a nova série internacional da gigante do streaming. Na obra épica de Liu Cixin, a humanidade faz seu primeiro contato com uma civilização alienígena.

“A trilogia de Liu Cixin é a série de ficção científica mais ambiciosa que já lemos, levando os leitores em uma jornada dos anos 1960 até o fim dos tempos, da vida em nosso ponto azul pálido aos confins do universo”, disse a dupla David Benioff e D.B. Weiss, que serão coautores. “Esperamos passar os próximos anos de nossas vidas dando vida a essa história para o público do mundo todo.”

Eles serão produtores executivos junto com Rian Johnson, que supervisionou o aclamado “Star Wars – O Último Jedi”, filme de 2017, e contarão com a produtora do astro Brad Pitt, a Plan B Entertainment.

O prolífico autor chinês Liu disse que a série apocalíptica “transcende o tempo e as fronteiras das nações, culturas e raças, o que nos obriga a considerar o destino da humanidade como um todo.” Ele conta uma história alternativa na qual uma astrofísica chinesa envolvida na Revolução Cultural entra em contato com uma civilização alienígena, gerando um medo global de invasão.

Entre seus fãs está o ex-presidente dos EUA Barack Obama, que certa vez disse que a trilogia “extremamente imaginativa” fez com que seus “problemas do dia-a-dia com o Congresso parecessem bem insignificantes”, não algo com se preocupar, já que “os alienígenas estão prestes a invadir!”.

Outra obra de Liu, “Terra à Deriva”, foi adaptada para o cinema em 2019 e foi um sucesso de bilheteria. O filme foi divulgado como o primeiro blockbuster da era espacial da China.

Benioff e Weiss assinaram um contrato de vários anos com a Netflix em agosto de 2019 para escrever, produzir e dirigir novas séries e filmes. O novo anúncio é o primeiro projeto confirmado a emergir do contrato de supostamente um milhão de dólares, após uma intensa guerra de lances entre outros grandes estúdios.

A dupla trabalhou por cerca de uma década no épico de fantasia da HBO, que quebrou recordes de audiência, ganhou um número sem precedentes de Emmys para uma série ficcional e redefiniu a televisão.

