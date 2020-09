Angola regista 48 novas infeções, três óbitos e 31 recuperados

O secretário de Estado para a Saúde, Franco Mufinda, informou na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre covid-19 no país, que nas últimas 24 horas, foram registados 48 novos casos, três óbitos e 31 pacientes recuperados.

Segundo o responsável, dois foram diagnosticados em Cabinda, dois na província do Zaire e 44 na província de Luanda, sendo 27 do sexo masculino e 21 do sexo feminino, com idades compreendidas entre 2 e 67 anos de idade.

Relativamente aos óbitos, trata-se de dois pacientes do sexo masculino e uma mulher com 61,64 e 65 anos, respetivamente, que não resistiram ao vírus.

Assim sendo, o país contabiliza 2.777 casos positivos, com 112 óbitos, 1.115 recuperados e 1.550 ativos.

Dos casos ativos, cinco estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 14 graves, 36 moderados, 48 com sintomas leves e 1.445 assintomáticos.

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 857.824 mortos e infetou mais de 25,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.