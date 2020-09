Wall Street fecha em alta impulsionada por empresas de tecnologia e indicadores

A Bolsa de Valores de Nova York, impulsionada por algumas ações principais do setor de tecnologia e indicadores encorajadores sobre a atividade manufatureira, encerrou com novos recordes do Nasdaq e do S&P; 500 nesta terça-feira.

O Nasdaq subiu 1,39%, a 11.939,67 unidades. O índice S&P; 500 teve alta de 0,75%, a 3.526,65 unidades. Enquanto isso, o Dow Jones avançou 0,76%, a 28.645,66 unidades, após fechar seu melhor agosto desde 1984 na segunda-feira.

Os índices foram novamente impulsionados por algumas ações de tecnologia de ponta, como a Apple (+ 3,98%), a empresa com a maior capitalização de mercado em Wall Street, e a startup Zoom, que subiu 40,78% após publicar resultados recordes para o segundo trimestre.

A empresa californiana que propõe um programa de videoconferência particularmente utilizado durante a pandemia, viu seu faturamento aumentar 355% no segundo trimestre.

A Alphabet, controladora do Google, subiu 1,57%, a Netflix 5,10% e a Amazon 1,40%.

A atividade no setor manufatureiro dos Estados Unidos continuou a se recuperar em agosto, graças à recuperação econômica do país, de acordo com o índice de gerentes de compras da associação ISM publicado nesta terça-feira.

O índice subiu para 56% contra 54,2% em julho, resultado melhor do que o esperado pelos analistas, que esperavam 54,5%.

“Este dado indica uma expansão da economia em geral pelo quarto mês consecutivo após uma contração em abril”, disse Timothy Fiore, chefe da pesquisa, citado no comunicado.

Fonte: AFP