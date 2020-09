SIC prende suspeito de duplo homicídio no Sumbe

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) prendeu, sexta-feira (31), um cidadão acusado de violar sexualmente e matar uma criança de oito anos e a sua tia de 36 anos de idade, no bairro da Pedra 1, periferia da cidade do Sumbe, província do Cuanza Sul.

Segundo uma nota da corporação, chegada hoje, terça-feira, à Angop, o crime ocorreu no dia 25 de Agosto deste ano, quando o suspeito de 42 anos se introduziu na residência das vítimas no período da noite e violou sexualmente a tia e sobrinha.

Após consumar a violação sexual, o suposto agressor asfixiou até a morte as duas vítimas.

A prisão do suspeito aconteceu seis dias depois do crime, resultado de investigações do SIC.

O suposto criminoso não tem qualquer ligação familiar com as vítimas, mas conhecia a tia que o acusam de matar.

Fonte: Angop