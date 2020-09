RB Leipzig é autorizado a jogar diante de 8.500 espectadores

O RB Leipzig recebeu nesta terça-feira permissão das autoridades alemães para receber 8.500 espectadores em sua primeira partida pelo Campeonato Alemão (Bundesliga), contra o Mainz, em 20 de setembro, na primeira partida com a presença de público desde que a competição foi interrompida em março devido à pandemia do coronavírus.

Segundo a agência alemã SID, subsidiária esportiva da AFP, a autorização só será oficializada após análise dos dados sobre a evolução do índice de infecção local. Atualmente essa taxa é de 3,2 casos novos por semana por 100.000 habitantes. .

Para permitir a presença de 8.500 pessoas, será necessário seguir o protocolo sanitário proposto pela Liga Alemã de Futebol (DFL): uso obrigatório de máscaras, distância de segurança, proibição de comparecimento de torcedores da equipe visitante e proibição de venda de bebidas alcoólicas.

Outros clubes da primeira divisão da Alemanha já pediram às autoridades das cidades onde vão realizar suas partidas permissão para liberar a entrada de torcedores nos estádios, em número reduzido, como Hertha e Union Berlin, Eintracht Frankfurt e Wolfsburg.

Antes mesmo da volta da Bundesliga, em 18 de setembro, alguns estádios alemães receberão público na primeira rodada da Copa da Alemanha, de 11 a 14 de setembro.

A Federação Alemã, que organiza a Copa, deu luz verde para que cada autoridade das cidades dos jogos determinem se isso é possível ou não.

Na ausência de consenso político no nível federal para autorizar ou proibir o retorno do público, são as secretarias regionais ou municipais de saúde que administram as medidas de prevenção contra a covid-19.

