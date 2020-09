Israel e Hamas fecham acordo para pôr fim a escalada em Gaza

O movimento islamita palestino Hamas e autoridades israelita anunciaram na noite desta segunda-feira um acordo para pôr fim a quase um mês de escalada quase diária do conflito na Faixa de Gaza e em seus arredores.

“Após diálogos e diversos contatos, o último com o enviado do Catar, Mohamed el Emadi, foi alcançado um acordo para conter a escalada e pôr fim à agressão sionista contra o nosso povo”, informou o gabinete do líder político do Hamas em Gaza, Yahya Sinuar.

O Exército israelita bombardeia a Faixa de Gaza quase todas as noites desde 6 de agosto, em retaliação ao lançamento de balões incendiários e foguetes daquele território palestino em direção a Israel. Estas operações deixaram feridos e mataram quatro combatentes da Jihad Islâmica, outro grupo islamita armado de Gaza. Eles foram vítimas da explosão de uma bomba destinada a Israel.

Em resposta aos balões, que provocaram mais de 400 incêndios em Israel, de acordo com um balanço dos bombeiros, Israel reforçou seu bloqueio a Gaza, impedindo a passagem de mercadorias de Kerem Shalom e interrompendo o fornecimento de combustível para aquele território palestino, o que obrigou o fechamento da única central elétrica do território.

Após sofrer esta escalada da tensão, Gaza registou, na última semana, os primeiros casos de Covid-19 fora dos “centros de quarentena” locais, o que faz temer uma propagação rápida do novo coronavírus em um território pequeno e densamente povoado, alvo de bombardeios e privado de eletricidade, e onde metade de seus 2 milhões de habitantes são pobres.

Após o anúncio do Hamas, o órgão de coordenação de atividades do governo israelita nos Territórios Palestinos (Cogat) confirmou a reabertura de Kerem Shalom, a entrega de combustível a Gaza a partir de amanhã e a retomada da pesca no Mediterrâneo em um raio de 15 milhas náuticas.

– Mediadores –

De acordo com uma fonte do Hamas, que não quis ser identificada, todas as facções palestinas presentes na Faixa de Gaza concordaram em encerrar o lançamento de balões incendiários e projéteis. Segundo a fonte, Gaza será reabastecida a partir desta terça-feira com combustível, o que permitirá que a central elétrica local volte a funcionar.

“Se o Hamas, que é responsável por todas as medidas adotadas na Faixa de Gaza, fracassar em suas obrigações (de restaurar a calma), Israel irá agir”, advertiram hoje à noite autoridades israelita.

O enviado do Catar para a Faixa de Gaza, Mohamed el Emadi, elogiou hoje o papel dos líderes do Hamas. “O movimento levou em conta as condições de vida difíceis dos habitantes de Gaza, principalmente tendo em vista a propagação do coronavírus”, assinalou.

Sob a mediação de Catar, Egito e ONU, Hamas e Israel alcançaram no ano passado um acordo de trégua que prevê uma ajuda mensal de 30 milhões de dólares paga pelo Catar a Gaza, bem como uma série de projetos econômicos para frear o desemprego, que ultrapassa 50%.

Fonte: AFP