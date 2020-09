IGAPE e OAA querem estreitar cooperação

O Instituto de Gestão de Activos e Participação do Estado ( IGap) e a Ordem dos Advogados de Angola ( OAA) manifestaram a intenção de estabelecer um protocolo, de modo a assegurar a cooperação institucional e servir de canal de troca de informação de interesse para as referidas instituições.

Tal pretensão foi avançada pelos representantes das duas instituições durante uma reunião, que decorreu recentemente em Luanda.

No referido encontro, o IGAPE prestou esclarecimentos sobre o processo de contratação do intermediário financeiro para a privatização do Banco de Comércio e Indústria (BCI), que resultou na selecção do Standard Bank de Angola (SBA).

Na ocasião, os representantes do IGAPE esclareceram que “foi lançado um Concurso Limitado por convite para a contratação de um intermediário financeiro relacionado ao processo de privatização do BCI.

De acordo com regulamentado da Lei das Instituições Financeiras, a intermediação só pode ser prestada por instituições financeiras, sendo que os termos de referência exigiam que, para este concurso em concreto, fosse uma instituição financeira bancária angolana.

O intermediário financeiro contratará os serviços necessários, para suportar a intermediação que irá prestar no âmbito da transacção de alienação das participações do BCI, cujo procedimento será por via de leilão em bolsa.

Neste sentido, foram convidados 13 bancos do mercado angolano e foi considerada vencedora a proposta apresentada pelo Standard Bank Angola, uma vez que apresentou a proposta técnica e economicamente mais vantajosa.

O processo foi assim concluído com a assinatura do contrato entre o IGAPE e o Standard Bank de Angola.

Já os representantes da OAA realçaram que ficaram esclarecidos com as informações prestadas e reforçaram a intenção de estreitar a relação entre as duas instituições por meio de um protocolo de cooperação, de modo a assegurar um mecanismo adequado para a referida colaboração.

Fonte: Angop