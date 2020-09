Governo moçambicano proíbe importação de peixe do Maláui

O Conselho de Ministros moçambicano anunciou hoje a interdição da importação de peixe de uma região do Maláui assolada por um surto que mata peixes e reforçou a vigilância epidemiológica no país face ao risco de propagação da doença.

“Tomamos a decisão de interdição de importação de peixe que vem desta região”, disse a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Augusta Maíta, no final da sessão semanal do Conselho de Ministros.

Augusta Maíta avançou que Moçambique ainda não registou a presença do surto da Síndrome Ulcerativa Epizoótica (EUS), mas reforçou a vigilância epidemiológica para impedir o alastramento da doença ao território nacional.

As autoridades das províncias moçambicanas com bacias hidrográficas partilhadas com o Maláui estão em alerta para a ocorrência de casos da doença, prosseguiu a governante.

Augusta Maíta explicou que o Governo moçambicano teve conhecimento da eclosão da EUS no Maláui em 07 de agosto e adotou de imediato medidas de prevenção contra o surto.

A EUS foi descoberta pela primeira vez no Japão em 1971 e tem sido diagnosticada em várias partes do mundo.

Embora não seja nociva para a saúde humana, a doença pode atacar cerca de 50 a 100 mil espécies diferentes de peixe, tanto no meio selvagem como na aquacultura.

A doença, causada por um fungo denominado ‘aphanomyces invadans’, é responsável por uma mortalidade de 100% de produção na aquacultura, segundo uma fonte do ministério moçambicano.

Fonte: Lusa