Governadora afere situação do Talatona

A constatação das principais valas de drenagem que se encontram obstruídas por falta de limpeza regular, o estado da bacia de retenção e a erosão de algumas pontes marcou, nesta terça-feira, a visita da governadora de Luanda, Joana Lina Cândido, ao município de Talatona.

A caravana do governo provincial passou pela ponte do Kamorteiro, do Benfica, bacia de retenção da Vana, passagem de nível da Quinta Rosalina e a vala que separa os bairros Mutemba e o da Vila Kiaxi, locais onde o lixo representa um perigo eminente para os munícipes.

O município necessita de um sistema de macro drenagem para pôr fim as frequentes inundações registadas no período chuvoso, plano de contenção para acudir os moradores próximos das valas e em zonas consideradas críticas.

As entidades visitaram ainda a escola 9023, a cidade universitária, o centro materno-infantil do Mbonde Chapé, único na referida localidade.

Para o administrador municipal de Talatona, Ermelindo Gonçalves Pereira, que falava à imprensa, os problemas do município têm várias dimensões, apesar de considerá-los todos de intervenção urgente.

Em relação as valas e a bacia de retenção, informou que a solução dependerá da criação do plano de macro drenagem.

A visita terminou com um encontro de auscultação e concertação, na qual foi apresentado o quadro social do município, com destaque para as acções viradas ao combate à pobreza, o quadro técnico e infra-estrutural e o ponto de situação do financiamento dos projectos a nível do Talatona.

Fonte: Angop