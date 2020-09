Cagliari confirma contratação de Zito Luvumbo

Num negócio que envolveu Euros 800 mil, o angolano Zito Luvumbo foi contratado pelo Cagliari da série A do Campeonato Italiano de futebol, segundo o sítio do clube.

O espaço não menciona as cláusulas contratuais, mas confirma o facto, num curto texto ilustrado com uma foto em primeiro plano do atleta do 1.º de Agosto, que vai para um campeonato onde já evolui um compatriota, Bastos Quissanga, da Lazio.

De acordo com informações veiculadas pela imprensa italiana, a transferência do angolano envolve um salário de Euros 50 mil, sendo que o clube de origem ainda fica com 30 por cento do seu passe.

No entanto, o sítio do clube “militar”, canal onde habitualmente se desenvolvem as comunicações, não faz referência a este assunto.

Não é de hoje que o extremo, de 18 anos de idade, desperta interesse de algum clube grande do futebol mundial, com realce para os ingleses do Manchester City e West Ham, bem como do Flamengo do Brasil.

Estiveram igualmente interessados nos seus préstimos o Lille e Mónaco, ambos de França, Leipzig da Alemanha e as representações lusas do Boavista, Sporting e Vitória de Guimarães.

Luvumbo, que se destaca pela velocidade, dribles e capacidade de remate foi alvo de olheiros durante o Campeonato do Mundo de Sub-17, decorrido em Outubro de 2019, no Brasil, com Angola a chegar aos oitavos-de-final.

Nascido a 9 de Março de 2002, Zito André Sebastião Luvumbo concorreu ao prémio de jogador revelação da Confederação Africana de Futebol (CAF), à semelhança dos seus colegas da selecção nacional Capita e Herenilson.

Fonte: Angop