Cabo Verde com mais 86 infetados confirmados em 24 horas

Cabo Verde diagnosticou mais 86 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total acumulado a 3.970 casos da doença, desde 19 de março, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o ministério referiu que os laboratórios de virologia processaram 385 amostras desde segunda-feira, recolhidas ao longo da última semana, e 43 deram resultado positivo para o novo coronavírus no concelho da Praia, capital do país.

Ainda na ilha de Santiago, foram registados casos positivos de covid-19 nos concelhos de São Miguel (16), Ribeira Grande (09) e Santa Catarina (04).

Foram igualmente diagnosticados 14 casos da doença na ilha do Fogo, o novo foco ativo de transmissão da covid-19 no arquipélago, também relativos a amostras recolhidas ao longo de vários dias.

Dos novos casos positivos na ilha do Fogo, 12 foram registados no concelho de Mosteiros, que passa a totalizar 63 doentes em pouco mais de uma semana, e outros dois em São Filipe.

Nas últimas 24 horas foram ainda dados como recuperados da doença 34 casos em todo o arquipélago.

Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 3.970 casos da doença desde 19 de março, quando foi diagnosticado o primeiro doente com covid-19, distribuídos por oito das nove ilhas habitadas, e 40 mortos, segundo os dados do Ministério da Saúde.

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 851.071 mortos e infetou mais de 25,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Fonte: Lusa