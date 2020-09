Angolana disputa 1º lugar do “top ten” da EHF

A andebolista angolana Azenaide Carlos concorre ao primeiro lugar entre as dez melhores atletas que vão participar, pela primeira vez, na Liga dos Clubes Campeões da Europa.

Em concurso promovido pela Federação Europeia de Andebol (EHF), Azaneide ocupa actualmente a primeira posição, numa lista onde constam adversárias de peso internacional.

A meia-distância, 30 anos de idade, proveniente do Petro de Luanda, representa na presente época o RK Podravka da Croácia.

Formada no 1º de Agosto, Azenaide Carlos, detentora de um potente remate e apurada técnica individual, transferiu-se num processo polémico para o rival, Petro de Luanda, em 2014.

Em representação da selecção nacional, ela conquistou vários títulos africanos. Em 2016 integrou o conjunto nacional que participou nos Jogos Olímpicos, decorridos no Brasil, onde Angola chegou aos quartos-de-final.

A atleta manifestou-se regozijada nas redes sociais por constar já entre as dez melhores andebolistas a evoluir na Europa, mostrando-se, no entanto, optimista quanto a obtenção do primeiro lugar.

Em seguida, pediu aos angolanos que votem para valoriza-la, valorizar o andebol nacional e Angola como país.

Para votar na jogadora nacional basta clicar na sua fotografia disponível no sítio da EHF (www.eurohandball.com) e seguir os passos.

Fonte: Angop