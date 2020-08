Violação de cerca leva Covid-19 na Lunda Sul

A província da Lunda Sul registou, nas últimas 24 horas, o primeiro caso positivo de covid-19, diagnosticado a um cidadão angolano que violou a cerca sanitária de Luanda para a cidade de Saurimo, onde reside.

Trata-se de um cidadão que chegou no dia 23 deste mês, naquela cidade, tendo sido encaminhado para a quarentena e, consequentemente, ser submetido ao teste de biologia molecular no laboratório do Instituto Nacional de Luta Contra a Sida, em Luanda, que diagnosticou como caso positivo, conforme o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Ao fazer a actualização diária de dados da covid-19 no país, o secretário de Estado lembrou que com o registo do primeiro caso na Lunda Sul, restam apenas três províncias que ainda não registaram nenhum infectado em Angola, nomeadamente, Cuando Cubango, Huambo e Namibe.

Diante desse cenário, Franco Mufinda reiterou o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção, que passam essencialmente pelo uso obrigatório da máscara facial, distanciamento físico, lavagem e desinfecção constante das mãos, assim como a não violação da cerca sanitária, visando o corte da cadeia de transmissão do novo coronavírus no país.

Com o diagnostico de 73 novos caos e 22 recuperados, nas últimas 24 horas, Angola soma um total de 2.624 casos confirmados de covid-19, com 107 óbitos, 1.063 pacientes recuperados e 1.454 activos.

Entre os doentes activos, dois estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 23 graves, 36 moderados, 47 leves e 1.346 assintomáticos.

Fonte: Angop