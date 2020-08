“Santana” entre os mais vistos na Netflix

Com 561 visualizações, o filme angolano “Santana” é o mais visto, nesta segunda-feira, na plataforma digital Netflix.

Desde sexta-feira (28/08) que a longa-metragem “Santana” está à disposição dos mais de 160 milhões de assinantes desta importante provedora global de filmes e séries de televisão, sediada em Los Gatos, Califórnia, Estados Unidos da América (EUA).

A seguir ao filme angolano estão “O poder do projecto”, com 523 visualizações, e a “Festa do Pijama”, com 434.

Filmado em 2014, em Angola e na África do Sul, começou a ser editado em 2015, mas dificuldades financeiras e problemas administrativos retardaram a conclusão.

Só em Maio de 2020, finalmente, a equipa conseguiu terminar a edição da película, orçada em USD 1,4 milhões.

Este filme, de género acção, narra a história de dois irmãos, um polícia (DNIC) e outro militar (FAA), envolvidos na luta contra o crime organizado em Angola.

A trama coincide com a sede de ambos por vingança, uma vez que o principal criminoso está envolvido na morte da mãe dos dois protagonistas.

O filme policial, coproduzido pelo angolano Maradona dos Santos e por Chris Roland, norte-americano radicado na África do Sul, centra-se nos meandros do mundo do narcotráfico.

Fonte: Angop