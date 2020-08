O Banco de Poupança e Crédito (BPC) iniciou hoje o processo de despedimento de trabalhadores que irá culminar com o despedimento total de 1.600 trabalhadores daquele que é o maior banco privado de Angola.

De acordo com o presidente do conselho de administração do BPC, André Lopes, em declarações à Rádio Nacional de Angola, o desafio é reduzir os custos operacionais até 30 %.

“Os desafios que temos é reduzir os custos operacionais em 30%, aqui estamos basicamente a falar dos custos com o fornecimento de serviços de terceiros e com os custos com o pessoal. Isto pesamos fazê-lo através do outsourcing dos serviços não core. O banco tem neste momento 35 unidades de negócio, e nós entendemos que devemos reduzir esta estrutura para um nível mais sustentável”.

“Temos previsto um processo de encerramento de balcões e de redução da nossa força de trabalho num horizonte de 3 anos”, reforçou André Lopes.

O plano de reestruturação do BPC prevê o redimensionamento da força de trabalho, segundo André Lopes através de despedimentos por processos disciplinares e reformas.

“Temos de facto um conjunto de razões que levam ao despedimento de trabalhadores e a primeira delas é os processos disciplinares. Está previsto que esta redução possa também acontecer por outra razão, nomeadamente, reformas e até mesmo, reformas antecipadas”.

“O banco está a estudar mecanismos que permitam incentivar os trabalhadores que estejam próximo da reforma a aderirem com alguns incentivos a uma reforma antecipada”, disse André Lopes.

O pacote de incentivos do BPC inclui, indemnizações previstas na Lei Geral de Trabalho, acrescidas de uma compensação financeira de 20 por cento. Assim como perdão de crédito, até ao montante global de 15 milhões de kwanzas, desde que contraído até 31 de março de 2020, concessão de crédito até três milhões de kwanzas, para início da atividade económica e pagamento de duas ações de formação profissional por cada colaborador.

Para os colaboradores a serem abrangidos pelos despedimentos por mútuo acordo, o banco promete a manutenção do seguro de saúde durante seis meses.