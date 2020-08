Lady Gaga brilha no MTV Video Music Awards

A estrela do pop Lady Gaga brilhou na noite de domingo na nada convencional cerimônia dos MTV Video Music Awards, com participações virtuais e discursos contra o racismo.

A cerimônia, geralmente vista mais por suas performances excêntricas e roupas do que pela premiação em si, teve que se adaptar à situação de saúde devido à pandemia de coronavírus.

A cantora Keke Palmer, que estrelou em “Scram Queens”, abriu a noite com uma homenagem vibrante a Chadwick Boseman, que morreu na sexta-feira de câncer de cólon aos 43 anos.

Ao ganhar o prestigioso prêmio de vídeo do ano com “Blinding Lights”, o cantor canadense de R&B; The Weeknd disse que era difícil comemorá-lo.

“Só vou dizer: justiça para Jacob Blake e justiça para Breonna Taylor”, pediu o artista, referindo-se a duas pessoas negras vítimas de violência policial nos Estados Unidos.

Várias estrelas também pediram aos espectadores que compareçam em massa nas urnas, em discursos interrompidos por uma propaganda de Joe Biden, rival de Donald Trump na eleição presidencial de 3 de novembro.

A lendária Lady Gaga brilhou nas categorias: artista do ano e música do ano com “Rain on Me”, seu sucesso com Ariana Grande.

“Cuidem-se. Digam o que pensam e, embora pareça um disco quebrado, usem máscara, que é um sinal de respeito”, afirmou a artista de 34 anos.

A cerimônia ofereceu nesta edição novos prêmios, diante do catastrófico ano vivido pela indústria musical, privada de festivais e shows.

Ariana Grande e Justin Bieber venceram o prêmio de melhor vídeo caseiro com “Stuck with You”.

Embora artistas consagrados como Lady Gaga, Ariana Grande e Taylor Swift tenham ganhado troféus, foram derrotadas na categoria principal de seu gênero pelo grupo sul-coreano BTS, que venceu o prêmio de melhor música pop com “On”.

Fonte: AFP