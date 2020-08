Gestor de bombas de combustível detido por furto de 469 milhões de kwanzas

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Huíla deteve, neste fim-de-semana, na cidade do Lubango, o supervisor das bombas de combustíveis da comuna da Canjala, Benguela, em fuga após furto de 469 milhões de Kwanzas da empresa.

Segundo o porta-voz da corporação, inspector-chefe, Luís Filipe Zilungo, o crime terá ocorrido na passada terça-feira naquela comuna do Lobito.

Consta que o cidadão, de 31 anos de idade, aproveitou-se da condição de gestor, esvaziou o caixa e esteve em parte incerta até que foi capturado.

Com base em contactos com homólogos de Benguela, disse a fonte, foi possível localizar o suspeito num dos bairros periféricos do Lubango.

No acto de detenção, disse o oficial, houve a apreensão de AKz 469.000,00 e diversos cartões multicaixas do BAI, BIC, BPC, além de um cartão visa de titularidade da referida bomba.

O acusado foi presente hoje a um procurador, que definiu a medida de coação pessoal de prisão preventiva, até que seja transferido para Benguela, onde responderá em juízo.

Fonte: Angop