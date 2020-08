Carlinhos ovacionado no jogo de apresentação

Com apenas dois treino realizados, o angolano Carlinhos foi fortemente ovacionado no desafio de apresentação do plantel para época 2020/21, em que a sua nova equipa, o Young Africans SC da Tanzânia, venceu, em seu reduto, o Aigle Noir do Burundi, por 2-0.

O ex-jogador do Interclube entrou quando restavam nove minutos para o fim da partida, tempo suficiente para efectuar três remates, um dos quais, com a bola no ar e sem recepção, levantando os espectadores no estádio totalmente cheio.

O médio central de 25 anos, formado nas escolas do Petro de Luanda, foi recebido de forma apoteótica à sua chegada, na semana última, naquela que tem sido vista, pela comunicação social local, como uma acção singular no histórico da colectividade, fundada em 1935.

Os golos da equipa, treinada pelo sérvio Zlatko Krmpotic, foram rubricados por Tuisila Kisinda (38′) e Michael Sarpong (59′).

Carlos Guimarães do Carmo “Carlinhos”, que assinou um contrato por duas épocas com a segunda classificada da edição transacta da Primeira Liga de futebol daquele país africano, tem actualmente dois concorrentes na sua posição.

Trata-se de Haruna Niyonzima, atleta de 30 anos do Ruanda, e Feisal Salum, tanzaniano de 22 anos.

O Campeonato inicia dia 6 de Setembro e a equipa de Carlinhos (Young Africans) defronta a Tanzânia Prisons, na primeira jornada.

