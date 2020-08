Últimos lotes da estrada 230 serão consignados segunda-feira (31)

Os últimos cinco lotes (6,7,8,9 e 10) de 320 quilómetros do projecto de reabilitação e ampliação da Estrada Nacional (EN) 230 Malanje/Lunda Sul, numa extensão total de cerca de 630 Km, serão consignados esta segunda-feira (31), na província da Lunda Sul.

Durante o acto, a ser orientado pelo ministro das Obras Públicas e Ordenamento do Território, Manuel Tavares de Almeida, serão consignados os lotes 06 Muamussanda/ Sapimbe, com extensão de 54, 77 Km, 07 Sapimbe/Rio Tô , com extensão de 61 Km, 08 Rio Tô/Rio Peso, com extensão de 72Km, 09 Rio Peso/ Saurimo, com extensão de 81 Km e o 10 Circular de Saurimo, com extensão de 60 Km.

Segundo uma nota de imprensa chegada hoje à Angop, com a realização do referido acto de assinatura dos contratos de consignação, ficam cobertos os 10 lotes do troço Malange/Saurimo, com extensão de aproximadamente 630 km, sendo que os cinco primeiros lotes de 300 quilómetros foram consignados na última segunda-feira (24 de Agosto).

As obras a consignar nesta segunda-feira (31), dos últimos cinco lotes, correspondem os 320 quilómetros.

Os primeiros cinco lotes já consignados abrangem os troços Malanje/Caculama, Caculama/Rio Lui (província de Malanje), Rio Lui/Xá-muteba, Xá-muteba/Cangola e Cangola/Muamussamba (província da Lunda Norte).

Ao todo, o Governo vai desembolsar cerca de 630 milhões de dólares norte-americanos para reabilitar e ampliação dos cerca de 630 quilómetros dessa estrada nacional, incluindo 10 pontes, do troço Malanje/Saurimo (Lunda sul).

Com a reabilitação de via rodoviária, que liga o leste ao litoral do país, abrem-se boas perspectivas para a população do leste, que espera pela rápida conclusão das obras, para fazer chegar, com mais facilidade, os seu produtos a outras zonas do país e receber, com regularidade, produtos de outras regiões.

As obras terão a duração de 18 meses e a sua conclusão é fundamental, para reduzir os custos de transporte dos produtos da cesta básica, combustíveis e outros, que dependem 100 por cento do litoral.

Fonte: Angop