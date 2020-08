Província cria banco para reserva de sementes agrícolas

Um banco para reserva de sementes de milho, arroz, amendoim e Massango será criado, a partir deste ano, na província do Moxico, para assegurar o desenvolvimento da actividade agrícola na região, anunciou hoje, no Luzi, comuna de Cassamba, o governador provincial, Gonçalves Muandumba.

O governante falava após a inauguração da 1ª feira agro – alimentar do município dos Lutchazes, onde constatou a existência de um produtor, entre os 53 expositores, com mais de 50 toneladas de milho por comercializar.

Impressionado com a produção dos camponeses, Gonçalves Muandumba desafiou os empresários locais, afectos à indústria panificadora a ensaiar o fabrico do pão em grande escala, com farinha da mandioca, milho e de soja.

O governador provincial referiu que o seu executivo vai apoiar os camponeses organizados em cooperativas e associações agrícolas, no escoamento e comercialização dos produtos.

Na primeira feira agro – alimentar dos Lutchazes que decorre de 29 a 30 do mês em curso estão expostos produtos como, milho, bombo, massango, arroz, soja, girassol, mel, abóbora, batata-doce, inhame e hortícolas diversas.

O jovem, José Tchihinga, mostrou – se satisfeito por conseguir emprego na feira, prestando trabalhos na cooperativa “Kulimanena”, considerada de maior expositor do evento.

Na ocasião, o director do Gabinete Municipal da Agricultura da circunscrição, João Lúcio Kaiangula, informou que a feira tem um volume de negócios estimado em mais de 12 milhões de kwanzas.

Apontou que na safra agrícola 2019/2020 os camponeses do município cultivaram, 150 hectares de terras, o que está permitir a colheita de 500 toneladas de milho e 40 de mandioca, entre outros produtos do campo.

Estimou que na próxima campanha agrícola (2020/2021), o sector tenciona aumentar para 250 hectares de terra, prevendo uma colheita de 800 toneladas de produtos diversos.

O administrador dos Lutchazes, Moisés Capalo Cambembe, na sua intervenção, disse que o engajamento da população na agricultura demonstra um sinal de desenvolvimento na perspectiva da redução da pobreza e combate à fome.

Para tal, frisou que a administração vai continuar a apoiar com a técnica mecanizada na preparação de parcelas de terras a fim de serem distribuídas para famílias camponesas, além de fornecer instrumentos e sementes agrícolas.

Realizada sob lema “Unidos na agricultura familiar desenvolvamos o município dos Lutchazes”, a feira tem como objectivo de expor as potencialidades agro-florestais da região e incentivar os agricultores para aumentar a produção.

Localizado a 347 quilómetros, a sul da cidade do Luena, o município dos Luchazes conta com uma população estimada em 13.649 habitantes, na sua maioria camponesa.

Fonte: Angop