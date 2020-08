BNA disponibiliza 200 milhões de dólares para leilões de Setembro

O Banco Nacional de Angola (BNA) prevê colocar à disposição dos bancos comerciais USD 200 milhões durante o mês de Setembro, repartidos em oito sessões de USD 25 milhões cada, de acordo com uma nota publicada no site do Banco Central.

O valor agora estabelecido pelo BNA para a colocação de divisas no mercado primário é inferior ao avançado no fim de Julho, quando o banco central anunciou, para as transacções de Agosto e Setembro, um valor acumulado de 600 milhões de dólares, à razão de 300 milhões/mês.

Dados disponíveis indicam que, no primeiro semestre do ano em curso, as vendas médias do BNA situaram-se em 359,2 milhões por mês, embora o valor das transacções de Janeiro, de 519,6 milhões, tenha constituído 24 por cento do total negociado naquele período, situando-se muito acima dos 188,4 milhões transaccionados em Abril.

De Janeiro a Junho, indicam os mesmos dados, o BNA vendeu algo como 2,16 mil milhões de dólares, uma redução de 49 por cento relação aos 4,26 mil milhões transaccionados período homólogo do ano transacto.

Fonte: Angop