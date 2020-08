BNA alerta para perfis falsos nas redes sociais

O Banco Nacional de Angola (BNA) alertou em comunicado divulgado, esta sexta-feira (28), no seu portal, a existência de perfis falsos quer do BNA como do seu governador em várias redes sociais.

Na nota, o banco central informa que o Governador José de Lima Massano “não tem qualquer conta ou perfil nas redes sociais“. E alerta que, “apesar do BNA adoptar diligências contínuas para o encerramento de perfis falsos referenciados à instituição e os seus gestores, sobretudo na rede Facebook”, os cidadãos devem sempre considerar alguns “cuidados no engajamento com as redes sociais”.

O BNA termina o comunicado, relembrando que “possui páginas/contas oficiais em redes sociais, nas quais publica a informação que considera de interesse público e que são, exclusivamente, as seguintes”:

Facebook: http://www.facebook.com/bnangola

Instagram: http://www.instagram.com/banco_nacional_de_angola

YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCI4KhtP8oj7EdH8pD8bpqNg