Balanço de desabamento de restaurante na China sobe a 29 mortos

Pelo menos 29 pessoas morreram no desabamento de um restaurante no norte da China no sábado (29), de acordo com um balanço atualizado, e as operações de busca entre os escombros foram concluídas neste domingo.

O prédio de dois andares usado para banquetes desabou na manhã de sábado no condado de Xiangfen, província de Shanxi.

Cinquenta e sete pessoas foram resgatadas dos escombros, dezenas delas com ferimentos. Sete estão em condição crítica, de acordo com a agência estatal Xinhua.

Segundo a CGTN, cerca de 700 pessoas trabalharam na operação de resgate.

Embora as causas do desastre sejam desconhecidas, desmoronamentos e acidentes fatais na construção civil são frequentes na China. Muitas vezes, são atribuídos à precariedade das construções e ao descumprimento das normas mínimas de segurança.

