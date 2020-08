Polícia detém alto responsável do governo de Benguela por venda ilegal de imóveis

O Serviço de Investigação Criminal (SIC), em Benguela, deteve esta quarta-feira, o chefe do departamento de comunicação social do governo da província de Benguela, Manuel Abel Chingando, acusado de estar implicado na venda ilegal de chaves de apartamento na centralidade do Luhongo, município da Catumbela.

Em declarações à Rádio Nacional de Angola, o porta-voz da Polícia Nacional em Benguela, inspector-chefe Ernesto Pedro Chiwale, disse que a detenção preventiva do responsável aconteceu em conjunto com a de um outro funcionário do governo, Ivo Chingo, que exerce a função de motorista.

Segundo ainda o responsável policial, desde julho do corrente ano foram detidos pelo SIC três outros indivíduos implicados na venda de chaves nas centralidades de Lobito e Catumbela.