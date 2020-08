MPLA quer resgate da “mística” em Luanda

A 1ª secretária do MPLA na província de Luanda, Joana Lina, solicitou, este sábado, união dos militantes do partido, “para a restauração da mística que Luanda sempre teve” no domínio da mobilização.

A dirigente falava na abertura da 10ª sessão plenária extraordinária do Comité Provincial do MPLA, que vai eleger o 2º secretário provincial de Luanda dessa formação política, Nelson Lopes Funete.

Joana Lina entende que todos devem estar activos e determinados nos objectivos do partido MPLA, nos próximos tempos, na capital do país.

Disse estar ciente que a tarefa não se afigura fácil, “mas com o apoio de todos será possível encontrar os resultados”.

O encontro, que decorre na sede do Comité Provincial do MPLA em Luanda, conta com a presença do secretário-geral do partido, Paulo Pombolo.

Fonte: Angop